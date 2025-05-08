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عربي و دولي

مسيّرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان.. ماذا تعرف عن "هاروب"؟

2025-05-08 | 08:47
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مسيّرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان.. ماذا تعرف عن &quot;هاروب&quot;؟
مسيّرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان.. ماذا تعرف عن "هاروب"؟

إتهم الجيش الباكستاني، الخميس، الهند باستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع في البلاد، معلنا أنه أسقط حتى الآن "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع".

وقال المتحدث العسكري الباكستاني، أحمد شريف تشودري، بأن الهند أرسلت طائرات مسيرة من طراز "هاروب" لعدة مواقع منها مناطق في لاهور وكراتشي، مشيرا إلى أن الحطام يتم جمعه.
ويتم تطوير "هاروب" من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وهي مسيرة تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام استكشاف دقيقة والقيام بهجمات دقيقة باستخدام الأسلحة الموجهة.

وفيما يلي معلومات عن المسيرة "هاروب":

- تعتبر "هاروب" مسيرة وصاروخا قاتلا في آن واحد، حيث تقوم بالدوران فوق الهدف عند اكتشافه، مما يجعلها فعالة ضد التهديدات السريعة.
- تتميز "هاروب" بقدرة تحمل على الطيران تصل إلى 9 ساعات ونطاق عمليات يبلغ 1000 كيلومتر، ما يسمح لها بتنفيذ ضربات بعيدة المدى دون تعريض مشغليها للمخاطر.
- بالرغم من أن "هاروب" تعمل بشكل ذاتي أثناء عمليات البحث والتحديد والمتابعة، إلا أن هناك قدرة على التحكم البشري من خلال رابط بيانات ثنائي الاتجاه، مما يسمح باتخاذ قرارات لحظية من قبل المشغّل.
- في حال حدوث تغييرات ميدانية، يمكن للمشغّل إلغاء الهجوم، مما يتيح للطائرة العودة إلى وضع الأمان، وبالتالي تقليل المخاطر غير المقصودة.
- تمتاز "هاروب" بمستشعرات بصرية بالأشعة تحت حمراء، بالإضافة إلى كاميرا ملونة وقدرات تتبع الرادار، مما يعزز من دقة الاستهداف، كما تتميز بقدرتها على التغلب على تحديات الاتصال بفضل مناعتها ضد تشويش نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية.
- يمكن أن تحمل المسيرة رأسا حربيا بوزن 23 كيلوغرام، ما يمكنها من تدمير أهداف مهمة ومتحركة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات.
- تطلق "هاروب" من منصات مثبتة على شاحنات أو سفن حربية، ويمكن نشرها بسهولة في تضاريس وبيئات متنوعة، وتتميز بسهولة الانتقال السريع من وضع الاستطلاع إلى وضع الهجوم، مما يجعلها أداة مرنة في ساحة المعركة.



مسيّرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان.. ماذا تعرف عن "هاروب"؟

عربي و دولي

الهند

باكستان

هاروب

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