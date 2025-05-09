الجيش الباكستاني: لن نتّجه إلى نزع فتيل التصعيد مع الهند

أعلن المتحدث بإسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شودري الجمعة "أننا لن نتجه الى نزع فتيل التصعيد" مع الهند، مؤكدا أن بلاده ستظل "في حالة حرب" ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان "لتهديد".

وصرح شودري لصحافيين "بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون رداً في اللحظة التي نختارها".

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، قال في وقت سابق اليوم أن "السلوك غير المسؤول لنيودلهي وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير".

أتت تلك التصريحات فيما تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة، اليوم الجمعة، بإستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتدور إشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء الماضي قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم كشمير الشهر الماضي.

كما تبادل البلدان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصاً.

















