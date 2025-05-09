ويتكوف: لن نقبل بإتفاق نووي "سيء" مع إيران

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الجمعة، إن أميركا لن تقبل باتفاق نووي سيء مع إيران، وأي اتفاق نووي نهائي مع طهران سيكون أقوى بكثير.

وأضاف ويتكوف: "ليس لدى إيران خيار سوى قبول الشروط الأميركية لاتفاق نزع السلاح النووي، إذا لم تكن جولة المفاوضات الرابعة مثمرة يوم الأحد في عمان فلن تستمر وسيتعين علينا اتخاذ مسار مختلف".

وتابع: "إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ومن غير الحكمة أن يختبر الإيرانيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأكمل: "نعتزم في المراحل المقبلة الضغط على الإيرانيين لوقف تمويل وتزويد جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين بالأسلحة".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.

ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه قوله "بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وأضاف: "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان".

من جانبه يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في هذه المحادثات .



