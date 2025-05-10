الكرملين: بوتين يبذل قصارى جهده لحل الصراع في أوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن كييف تحاول تجنب المفاوضات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز": "الرئيس بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل المشكلة، والتوصل إلى تسوية بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ولكن لعدم وجود الوسائل السلمية والدبلوماسية في متناول أيدينا، فإننا مضطرون إلى مواصلة العملية العسكرية". وأكد أن أوكرانيا تحاول تجنب بدء المفاوضات.