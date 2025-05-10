"ايران لن تفلت من العقاب بسهولة".. إسرائيل تتوعّد!

قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن بلاده ليست طرفا في الاتفاق الحوثي الأميركي، و"ستواصل ضرب أهداف في اليمن".

وأضاف المسؤول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل ضرب الحوثيين. هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن".



وعقب توقف الضربات الأميركية على اليمن، صرح مسؤولون إسرائيليون أنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.



وستشمل الأهداف، وفق "يديعوت أحرونوت"، مواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية وأي موانئ تشغيلية متبقية، بهدف "تدميرها بالكامل".



كما قال المسؤولون إن "قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس شن ضربات محتملة على أهداف إيرانية"، محذرين من أن "طهران لن تفلت من العقاب بسهولة".



وأدى هجوم صاروخي حوثي، إلى إطلاق صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية عدد، بما في ذلك تل أبيب، بينما قالت الجماعة اليمنية إن الصاروخ استهدف مطار بن غوريون الدولي.