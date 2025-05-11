أول تعليق ايراني على جولة المفاوضات الرابعة!

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ "المحادثات مع أميركا كانت جادة بدرجة أكبر مقارنة بالجولات السابقة"، وذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في مسقط.

وقال "الجانبان الأميركي والإيراني الآن لديهما فهم أفضل لأحدهما الآخر"، مؤكدًا أنّ "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، لن نساوم على مبدأ تخصيب اليورانيوم لكن يمكن البحث بشأن نسبة التخصيب ومستوياته"، مشدداً على أنّ "المفاوضات تمضي قدما والجانبان قررا استمرار المفاوضات".



وأعلن أنه "من المحتمل أن تعقد الجولة المقبلة من المباحثات النووية خلال الأسبوع المقبل"، وقال: "نتوقع من الجانب الأميركي عدم إصدار تصريحات متناقضة لا تساعد في مسار المفاوضات"، مؤكدًا أنّ "هدفنا من المفاوضات هو رفع العقوبات وهذا موضوع متفق عليه بين الجانبين".



وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى محادثات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.