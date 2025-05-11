"أنهوا المهمة في الشمال ويستعدون لمهام إضافية".. بيان للجيش الاسرائيلي!

أكد الجيش الاسرائيلي أنه "بعد خمسة أشهر من النشاطات العملياتية في سوريا، مقاتلو لواء المظليين أنهوا مهمتهم في الجبهة الشمالية ويستعدون لمهام إضافية في قطاع غزة ضمن توسيع المناورة".



وزعم المتحدث باسم جيش العدو أنه "بعد خمسة أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة الجولان وداخل الأراضي السورية، أنهت قوات لواء المظليين مهمتها على حدود الشمال، وتستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع.



وأضاف أدرعي "كجزء من النشاط، نفذت قوات لواء المظليين، بقيادة الطواقم القتالية في الفرقة 210، عشرات المداهمات على مواقع سورية، صودرت خلالها مئات الوسائل القتالية وتم تدميرها، وستحل مكان لواء المظليين، خلال الأيام المقبلة، قوات احتياط ستواصل العمل في الساحة السورية".