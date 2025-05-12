جولة ترامب الخليجية... ملفات استراتيجية مصيرية على الطاولة

وأضافت الوزارة: "وستركز اللقاءات على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة، والاستثمار إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لينضم إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارتهما للسعودية وقطر.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات سابقة: "سيرافق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر، حيث سيتطلع الرئيس إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج. وستسهم ارتباطات الوزير روبيو مع كبار المسؤولين في تعزيز الحلول للتحديات العالمية والإقليمية، وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار، وإعادة التأكيد على شراكاتنا الاستراتيجية".

ثم سيتوجه روبيو إلى تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير الرسمي، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/أيار الجاري.