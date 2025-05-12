الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

جولة ترامب الخليجية... ملفات استراتيجية مصيرية على الطاولة

2025-05-12 | 00:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جولة ترامب الخليجية... ملفات استراتيجية مصيرية على الطاولة
جولة ترامب الخليجية... ملفات استراتيجية مصيرية على الطاولة

سيقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار، وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بالعربي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "تظهر هذه الزيارة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في الشرق الأوسط".

وأضافت الوزارة: "وستركز اللقاءات على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة، والاستثمار إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لينضم إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارتهما للسعودية وقطر.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات سابقة: "سيرافق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر، حيث سيتطلع الرئيس إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج. وستسهم ارتباطات الوزير روبيو مع كبار المسؤولين في تعزيز الحلول للتحديات العالمية والإقليمية، وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار، وإعادة التأكيد على شراكاتنا الاستراتيجية".

ثم سيتوجه روبيو إلى تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير الرسمي، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/أيار الجاري.

جولة ترامب الخليجية... ملفات استراتيجية مصيرية على الطاولة

عربي و دولي

اميركا

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حماس: سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025