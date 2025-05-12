وزير الحرب الإسرائيلي: أهنئ ألكسندر على عودته وأشكر ترامب وإدارته ونحن ملتزمون بعودة جميع المختطفين

أعلن الجيش الاسرائيلي، الإثنين، أن الجندي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، عاد الى إسرائيل عقب إفراج حماس عنه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "الجندي المحرر عيدان ألكسندر عبر في هذه الأثناء الحدود إلى داخل إسرائيل برفقة قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)".