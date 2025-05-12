إطلاق ألكسندر.. نتنياهو يتحدث عن "المزيج الفائز" وترامب يهنئ

أعلن الجيش الاسرائيلي، الإثنين، أن الجندي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، عاد الى إسرائيل عقب إفراج حماس عنه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "الجندي المحرر عيدان ألكسندر عبر في هذه الأثناء الحدود إلى داخل إسرائيل برفقة قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)".

وتعليقا على ذلك، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذه لحظة مؤثرة جدا، عاد عيدان ألكسندر إلى الوطن. نحن نحتضنه ونحتضن عائلته".

وأضاف: "تم تحقيق ذلك بفضل الضغط العسكري الذي مارسناه والضغط السياسي الذي مارسه الرئيس ترامب. هذا هو المزيج الفائز".

وتابع: "تحدثت اليوم مع الرئيس ترامب. قال لي: أنا ملتزم بإسرائيل. أنا ملتزم بمواصلة العمل معك بتعاون وثيق - لتحقيق جميع أهداف حربنا: إطلاق سراح جميع الأسرى، وهزيمة حماس. هذا يسير معا. الأمور مترابطة".

من جهته، ذكر ترامب: "عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة، يتم إطلاق سراحه. تهانينا لوالديه الرائعين وعائلته وأصدقائه".

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، الأسير عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجرت عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس.

وبعدها، تم نقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم عيدان.

وذكرت حماس، في بيان: "أفرجت كتائب القسام قبل قليل عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكسندر، بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.. هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".

