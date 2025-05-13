بنفجسي بدل الاحمر.. سر لون السجادة في استقبال ترامب بالرياض

واختارت السعودية في السنوات الأخيرة استخدام اللون البنفسجي في مراسم الاستقبال الرسمية لكبار الضيوف، تعبيرًا عن الهوية الوطنية، حيث يرمز البنفسجي إلى الفخامة والكرم، ويستوحي لونه من زهرة الخزامى البرية التي تنمو في صحراء المملكة.

واعتمدت المملكة العربية السعودية اللون البنفسجي لسجاد مراسم الاستقبال الرسمي منذ آيار 2021، وذلك بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية.