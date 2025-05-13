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عربي و دولي

إدانة ممثل بتهمة الاعتداء الجنسي.. وهذا ما حصل!

2025-05-13 | 05:53
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إدانة ممثل بتهمة الاعتداء الجنسي.. وهذا ما حصل!
إدانة ممثل بتهمة الاعتداء الجنسي.. وهذا ما حصل!

دانت محكمة الجنايات في باريس، الثلاثاء، الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بارتكاب اعتداءات جنسية في موقع تصوير فيلم عام 2021 على واحدة على الأقل من المرأتين المدّعيتين عليه.

وقالت وكالة فرنس برس إنه تم الحكم على الممثل البالغ 76 عاما بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقضت محكمة الجنايات كذلك بحرمان دوبارديو لمدة عامين من الأهلية الانتخابية، وبإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وفق ما كانت طلبت النيابة العامة.

وكان دوبارديو يتهم بالتحرش بمصممة ديكور (54 عاما) ومساعدتها (34 عاما)، أثناء تصوير فيلم "ليه فوليه فير" (الستائر الخضراء) للمخرج جان بيكر، في عام 2021.

وتعتبر القضية على نطاق واسع اختبارا مهما بعد حملة "مي تو"، بشأن كيفية تعامل المجتمع الفرنسي وصناعة السينما مع مزاعم سوء السلوك الجنسي التي تورطت فيها شخصيات بارزة.

ويُعد دوبارديو أحد أكثر الممثلين إنتاجا في تاريخ السينما، حيث ظهر في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني منذ ظهوره الأول على الشاشة عام 1967.

إدانة ممثل بتهمة الاعتداء الجنسي.. وهذا ما حصل!

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بالفيديو: "القهوة العربية" ضيافة لـ ترامب!
بث مباشر: ترامب في السعودية.. وقمة في قصر اليمامة

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فيديو آخر.. ترامب شرب الفنجان بالكامل وطلب المزيد
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10:04

فيديو آخر.. ترامب شرب الفنجان بالكامل وطلب المزيد

بعدما اثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم شربه القهوة التي قدّمت له كضيافة أثناء استقباله في قاعة التشريفات بمطار الملك خالد في الرياض، حيث ظل ممسكاً بفنجان القهوة لوهلة قبل أن يضعه جانبا. لكن المشهد في قصر اليمامة كان مغايراً، حيث أظهرت اللقطات المصورة ان ترامب شرب فنجان القهوة بالكامل اثناء لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. وفي السياق افاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ترامب شرب الفنجان بالكامل أمام الجميع، ثم طلب الفنجان الثاني وشربه".

10:04

فيديو آخر.. ترامب شرب الفنجان بالكامل وطلب المزيد

بعدما اثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم شربه القهوة التي قدّمت له كضيافة أثناء استقباله في قاعة التشريفات بمطار الملك خالد في الرياض، حيث ظل ممسكاً بفنجان القهوة لوهلة قبل أن يضعه جانبا. لكن المشهد في قصر اليمامة كان مغايراً، حيث أظهرت اللقطات المصورة ان ترامب شرب فنجان القهوة بالكامل اثناء لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. وفي السياق افاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ترامب شرب الفنجان بالكامل أمام الجميع، ثم طلب الفنجان الثاني وشربه".

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