وزير الحرب الإسرائيلي: سنواصل التحرك بقوة

وقال كاتس، في تصريحات له، "إننا سنلاحق حماس وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان"، مضيفا أن "حماس تواصل استخدام المستشفيات والمرافق الإنسانية المختلفة في غزة كملاجئ ومقرات مما يعرض السكان للخطر ويشكّل جريمة حرب".

وتابع: "لقد صدّقنا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا أمس بمهاجمة البنية العسكرية تحت الأرض أسفل مستشفى ناصر في غزة والتي كانت بمثابة مقر لكبار شخصيات حماس، وتم تنفيذ العملية بناء على معلومات قدمها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)"

وأكد كاتس أن "إسرائيل ستواصل التحرك بقوة حتى تحقيق كافة أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح كافة المحتجزين والقضاء على حركة حماس".