القمة الخليجية - الأميركية.. لبنان حاضر في كلمتي بن سلمان وترامب

وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة الافتتاح إن " هذه القمة تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة".

وأضاف "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".

كما أكد بن سلمان "وقوف السعودية مع إستقرار لبنان وقرار حصر السلاح".

وأشاد بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب أمس برفع العقوبات عن سوريا.

من جانبه، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "هناك فرصة في لبنان للتخلص من سطوة "الحزب"، وهي فرصة جديدة تحظى بها البلاد مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين"، مؤكداً أن "فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه".

وقال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة، مضيفا "أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي".

وتابع ترامب إنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي ويجب تطبيق العقوبات الأميركية على طهران.

وبشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ترامب إنه يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة هذه القمة.