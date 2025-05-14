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عربي و دولي

في قمة الرياض.. السعودية تفتح أبواب سوريا وتغلق أبواب الحرب في غزة

2025-05-14 | 07:35
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في قمة الرياض.. السعودية تفتح أبواب سوريا وتغلق أبواب الحرب في غزة
في قمة الرياض.. السعودية تفتح أبواب سوريا وتغلق أبواب الحرب في غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن واشطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن. وأكد دعم المملكة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

جاء كلام وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأميركية الخليجية بالرياض.

 

وأضاف "لا بد من دخول المساعدات لقطاع غزة دون قيد أو شرط سيكون من الصعب إيصال المساعدات بدون وقف إطلاق النار".

 

وفي الشأن السوري، رحب وزير الخارجية السعودي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.

 

وأوضح بن فرحان أن لقاء ترامب وأردوغان والرئيس السوري وولي العهد السعودي تضمن ضرورة دعم سوريا، لافتا إلى أن رفع العقوبات كان ضرورويا لاستقرر سوريا.

 

وأضاف قائلا "هناك فرص استثمارية كثيرة في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية".

 

وأكد الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السورية، لافتا إلى أن الدعم السعودي لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأميركية.

 

وعن جولة الرئيس الأميركي، قال إن زيارة ترامب عبرت عن عمق الشراكة الاستراتجية والسعي والعمل الجاد لايجاد حلول للازمات.

 

وبشأن التعاون الدفاعي المشترك، قال إن التعاون بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة، لافتا إلى أن الشراكة بين البلدين في الدفاع والأمن ممتدة لعقود وسيستمر تعزيزها.

 

في قمة الرياض.. السعودية تفتح أبواب سوريا وتغلق أبواب الحرب في غزة

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