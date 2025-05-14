توقيع صفقة ضخمة بين قطر وأميركا برقم "يفوق الخيال"
أعلن البيت الأبيض في بيان، يوم الأربعاء، حقائق يلخص بعض تفاصيل الاتفاقيات أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل".
ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.
وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.