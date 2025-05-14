بتهمة التواصل مع الموساد.. الإدّعاء على منشد "حزب الله" (صورة)

وجاء الادعاء بعد توقيف صالح على خلفية شكوى احتيال مالي. وخلال التحقيق، كشف تحليل هاتفه الخلوي عن محادثات مع عملاء إسرائيليين، أظهرت تزويده العدو بإحداثيات مواقع تابعة لـ"حزب الله" استُهدفت لاحقاً، ما أسفر عن سقوط شهداء بينهم قياديون في الحزب.

ويُذكر أن شقيق صالح قد استشهد سابقاً مع حزب الله.