ترامب يزور مسجد الشيخ زايد (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن امتنانه وفخره بإتاحة الفرصة له لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، عقب وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت السلطات السورية الخميس ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا المجاورة، مضيفة أن "العملية أنجزت بعد تتبع الخلية المسؤولة عن التهريب لمدة أكثر من شهر بالتعاون مع تركيا".
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 124 المتعلق بروسيا، "المُصرّح به للخدمات البترولية المتعلقة باتحاد خط أنابيب بحر قزوين وشركة تنغيزشيفرويل".