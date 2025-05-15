رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر إيران من التأخر في الرد على مقترح واشنطن خلال المباحثات النووية، قائلاً إنه يجب عليها التحرك بسرعة وإلا "سيحدث أمر سيئ".



جاء ذلك في ختام جولته الخليجية من أبوظبي، حيث أكد أن الولايات المتحدة سلمت إيران المقترح وتتوقع ردًا عاجلاً.