غارات إسرائيلية على 3 موانئ يمنية
أفادت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت 3 موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.
وذكرت قناة "المسيرة" أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش يهاجم 3 موانئ "تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن".
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية شن أكثر من 10 هجمات على ميناءي الحديدة والصليف.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل كانت تنتظر انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، لاستئناف غاراتها على اليمن.