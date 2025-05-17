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الرئيس العراقي: شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة
2025-05-17 | 05:01
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الرئيس العراقي: شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة
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