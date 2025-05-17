الرئيس المصري: قطاع غزة تعرض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسراً

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي