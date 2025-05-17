الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين

مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور

مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور

مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد

هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي