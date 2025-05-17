"على أميركا مغادرة المنطقة.. وستغادرها".. تصعيد من خامنئي!

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكذب بشأن استخدام نفوذ بلاده لإحلال السلام في غزة التي دمرتها الحرب.











وقال خامنئي في خطاب متلفز اوردته وكالة"فرانس برس":"زعم ترامب أنه يريد استخدام القوة لتحقيق السلام، لكنه كذب". وأضاف: "لقد سخَّر هو والمسؤولون الأميركيون والإدارات الأميركية المتعاقبة قوتهم لدعم المجازر في غزة، وإشعال فتيل الحرب أينما استطاعوا، ولتقديم الدعم لمرتزقتهم".



وقال خامنئي :"يجب على أميركا أن تغادر هذه المنطقة، وستغادرها"، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأميركي الفاشل الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأميركي.