مقتل عنصر أمن سوري في عملية ضد "داعش"

أفادت وكالة "رويترز"، السبت، بمقتل عنصر من قوات الأمن السورية خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في حلب.

وأضافت "رويترز" أن الأمن السوري داهم مخابئ لـ "داعش" في حلب وقتل مسلحا فيما اعتقل آخرين.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الداخلية السورية قوله: "تمت مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة ولباس يحمل شعار الأمن العام".

وقالت وزارة الداخلية السورية: "تواصل قوات إدارة الأمن العام في مدينة حلب تنفيذ عمليتها الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش، وأسفرت الجهود عن اعتقال ثلاثة عناصر إضافيين، فيما لا تزال عمليات التعقب والملاحقة جارية لبقية العناصر المتبقية، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء".