"الجهاز المثير" على طاولة ترامب والشرع يشغل الرأي العام!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، يظهر فيها جهاز على الطاولة أثار تساؤلات واسعة حول مهامه وسبب وجوده.



وأكد مراقبون أن الجهاز هو هاتف مؤتمرات متطور من طراز Cisco 8831، يعمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP) مع نظام Cisco Unified Communications Manager، ويوفر صوتًا عالي الجودة بتغطية 360 درجة، مع شاشة بإضاءة خلفية ولوحة تحكم سهلة الاستخدام، إضافة إلى إمكانية توصيل ميكروفونات توسعة سلكية أو لاسلكية.