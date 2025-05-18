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الرئيس الإيراني: لا نعتزم صنع قنبلة نووية ومعتقداتنا لا تسمح لنا بصناعة السلاح النووي
2025-05-18 | 06:50
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الرئيس الإيراني: لا نعتزم صنع قنبلة نووية ومعتقداتنا لا تسمح لنا بصناعة السلاح النووي
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