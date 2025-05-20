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عربي و دولي

خامنئي: لا أعتقد أن المحادثات النووية ستنجح

2025-05-20 | 04:45
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خامنئي: لا أعتقد أن المحادثات النووية ستنجح
خامنئي: لا أعتقد أن المحادثات النووية ستنجح

أبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى إتفاق.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه طهران اقتراحا لعقد جولة خامسة من المفاوضات.
وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي: "لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم".
وقال خامنئي: "بما أننا نتحدث عن المفاوضات، لديّ تذكير للجانب الآخر. ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض ويحاول عدم التحدث هراءً".
واعتبر المرشد الإيراني أن "القول إنه لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم خطأ كبير. لا أحد ينتظر الإذن لهذا أو ذاك. إيران لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".
وتابع: "بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للشعب الإيراني لماذا يعتمدون على التخصيب، ولماذا تصر الأطراف الغربية والأميركية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران. وسأفتح هذه النقاط إن شاء الله في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني ما نوايا الطرف الآخر".
خامنئي: لا أعتقد أن المحادثات النووية ستنجح

عربي و دولي

علي خامنئي

إيران

المحادثات النووية

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