بالفيديو: أول "تاكسي طائر" في المنطقة!

كشف مدير عام شركة "آرتشر للطيران" في الإمارات، طالب الهنائي، عن قرب انطلاق الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت" الكهربائية بالكامل، ضمن مشروع "التاكسي الطائر" في أبوظبي قبل نهاية العام.







وأكد الهنائي أن الطائرة التي تستوعب 4 ركاب وتقلع عموديًا، تمثل نقلة في النقل الجوي المستدام، مشيرًا إلى اتفاقية تعاون لدراسة تصنيعها في الإمارات مستقبلًا.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مشروع "التاكسي الطائرة"، الذي من المقرّر أن تبدأ تجاربها التشغيلية في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الحالي، تمهيدًا لإطلاق الخدمة التجارية بشكل كامل في مراحل لاحقة.