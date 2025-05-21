الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج"!

وكان جنود إسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الوفد الذي ضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا خلال جولة في مخيم جنين لتفقد الأوضاع الإنسانية هناك.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية إسرائيل بتوضيح ما جرى، مؤكدة أن "تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول".