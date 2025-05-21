الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج"!
أقرّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق "طلقات تحذيرية" على وفد دبلوماسي أوروبي وعربي في جنين، قائلاً إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح بها". وأعرب الجيش عن أسفه للحادثة بعبارة "نأسف للإزعاج"، مؤكداً عدم وقوع إصابات
وكان جنود إسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الوفد الذي ضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا خلال جولة في مخيم جنين لتفقد الأوضاع الإنسانية هناك.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية إسرائيل بتوضيح ما جرى، مؤكدة أن "تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول".