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عربي و دولي

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

2025-05-22 | 00:07
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مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وأكدت الشرطة الأميركية اعتقال المشتبه به في حادث إطلاق النار.
وحسبما ذكرت الشرطة الأميركية فإن "المشتبه به في حادث مقتل موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن هتف (الحرية لفلسطين) خلال اعتقاله".
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معاد للسامية".
وأوضح دانون أنه تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار.
ووفق السفارة الإسرائيلية في واشنطن فإن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة".
من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف مساء الأربعاء، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".
وبدورها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".
وقالت وسائل إعلام أميركية، إن المشتبه به في حادث مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، هتف "الحرية لفلسطين"، وذلك خلال تنفيذه الهجوم.

 
مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

عربي و دولي

إطلاق نار

واشنطن

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