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جيروزاليم بوست: ويتكوف ومدير تخطيط السياسات الأميركي يتوجهان لروما غدا لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران
2025-05-22 | 10:19
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جيروزاليم بوست: ويتكوف ومدير تخطيط السياسات الأميركي يتوجهان لروما غدا لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران
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