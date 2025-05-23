قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا

وأكدت الخزانة الأمريكية أن قرار تخفيف العقوبات عن سوريا هو جزء من خطوات رفعها بالكامل و قالت بأن رفع العقوبات عن سوريا يستثني المعاملات التي تخدم روسيا وإيران وكوريا الشمالية كما يستثني النظام السابق وتجار المخدرات ومرتكبي جرائم الحرب.

كما أضافت أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا كما سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية.

وشددت وزارة الخزانة أنها تدعم سـوريا أكثر استقراراً وازدهاراً لتعيش حالة سلام داخلي وسلام مع جيرانها.

وكشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو يصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

فيما كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات.

وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.

ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.