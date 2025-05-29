الجيش الإسرائيلي: قواتنا شنت غارات على مواقع عسكرية عدة في لبنان تابعة لحزب الله

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى أوكرانيا، أن كلًّا من روسيا وأوكرانيا ترغب بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن يعبّر الطرفان عن مواقفهما التفاوضية بوضوح.



