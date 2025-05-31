وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى

حماس: في إطار هذا الإتفاق سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة إضافة إلى تسليم 18جثماناً مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين