بعد محمد السنوار.. كاتس يحدّد إسمين على رأس قائمة أهداف إسرائيل

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء مقتل محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الزعيم الراحل للحركة2023.وتعليقا على الإعلان، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في منصة "إكس": "الآن أصبح الأمر رسميا: سيد القتلة، محمد السنوار، قد قُضي عليه مع قائد لواء رفح محمد شبانة وعصابة المجرمين الذين كانوا معه تحت المستشفى الأوروبي في غزة".وأضاف: "ستلاحق يد إسرائيل الطويلة جميع المسؤولين عن جرائم وفظائع السابع من أكتوبر، أينما كانوا، حتى يتم القضاء عليهم تماما".وختم بالقول: "عز الدين الحداد في غزة وخليل الحية في الخارج - وجميع شركائهم في الجريمة - أنتم التاليون في القائمة".