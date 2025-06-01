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عربي و دولي

"مفاجأة" بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب

2025-06-01 | 01:08
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&quot;مفاجأة&quot; بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب
"مفاجأة" بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب

بدأت تتبين حقيقة زعم وزيرة الداخلية الأميركية كريستي نويم أن مهاجرا هدد بقتل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت نويم عن القبض على رجل (54 عاما) يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، وقالت إنه كتب خطابا هدد فيه بقتل ترامب ثم العودة إلى المكسيك.
لكن المحققين يعتقدون أن الرجل قد يكون تم تلفيق التهمة له ليتم القبض عليه وترحيله من الولايات المتحدة قبل أن يحظى بفرصة الإدلاء بشهادة في محاكمة كضحية اعتداء، حسبما ذكر شخص مطلع لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".
ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن الرجل، الذي يدعى رامون موراليس رييس، لم يكتب مطلقا الخطاب الذي شاركته نويم ووزارتها بحبر أزرق فاتح معربا عن غضبه إزاء عمليات الترحيل التي أمر بها ترامب وهدد بإطلاق النار على رأسه ببندقية في تجمع مع مؤيديه.
كما شاركت نويم الخطاب عبر منصة "إكس" إلى جانب صورة لموراليس رييس، كما شاركها البيت الأبيض أيضا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إرسال الخطاب إلى أحد مكاتب الهجرة والجمارك فضلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي ي" ووكالات أخرى، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن مسؤولين تواصلوا مع موراليس رييس، في إطار التحقيق، وطلبوا منه عينة من خطه، وخلصوا إلى أن الخط وخطاب التهديد لا يتوافقان وأن الخطر لم يكن مقنعاً.
"مفاجأة" بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب

عربي و دولي

دونالد ترامب

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سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية
02:44

سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما أسفر عن خروج بعض المقطورات عن مسارها.

02:44

سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما أسفر عن خروج بعض المقطورات عن مسارها.

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