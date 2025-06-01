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سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

2025-06-01 | 02:44
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سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية
سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما أسفر عن خروج بعض المقطورات عن مسارها.

وقال خينشتاين عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "الليلة، على الكيلومتر 48 من طريق تروسنا - كالينوفكا السريع في منطقة جيليزنوغورسك، وأثناء تحرك قاطرة بضائع، انهار جسر، وسقط جزء من القطار على الطريق الواقع أسفل الجسر، واشتعلت النيران في القاطرة، وحددت وزارة الطوارئ موقعها بسرعة. القطارات المتبقية لا تزال على رصيف السكة الحديدية".
وأردف أن الطريق أسفل الجسر أصبح مغلقًا وأنه "سيتم تحديد سبب انهيار الجسر، وأن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث".
وتابع: "بحسب المعلومات الأولية، أصيب أحد سائقي القاطرة في ساقيه، وتم نقل الفريق بأكمله إلى المستشفى، وهم الآن تحت إشراف الأطباء".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، بانهيار جسر طريق سريع على سكة حديد في منطقة فيغونيتشسكي، ما تسبب بحادث اصطدام قطار ركاب بالجسر، ووقوع إصابات.
وقال بوغوماز عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أي - 240" .. للأسف، هناك إصابات".
وتابع: "يُبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".
سقوط قطار إثر إنهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

عربي و دولي

مقاطعة كورسك

روسيا

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