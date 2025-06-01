عراقجي يلوّح بردّ إيراني

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن بلاده سترد إذا "استغلت" الدول الأوروبية لأهداف "سياسية" تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وقال عراقجي في مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن "إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية".

ودعا عراقجي الوكالة إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير "لتحقيق أهدافها السياسية" ضد إيران، بحسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.