3 قنابل.. تُرعب مدينة!

بدأت مدينة كولونيا الألمانية، أكبر عملية إخلاء لها منذ عام 1945، حيث أغلق جزء كبير من وسط المدينة لإبطال مفعول 3 قنابل أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وسيضطر أكثر من 20 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنابل في حي دويتس.



وكتبت مدينة كولونيا على موقعها الإلكتروني: "يُعد هذا الإخلاء أكبر إجراء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يأمل جميع المعنيين أن تكتمل عملية تفكيك القنابل خلال الأربعاء".



وقالت متحدثة باسم المدينة لوكالة الأنباء الألمانية إنه من غير الممكن حتى الآن تحديد موعد بدء عملية نزع فتيل المتفجرات، موضحة أن الفحص الأول لعملية إخلاء السكان سيستغرق عدة ساعات، وبعد ذلك سيُجرى بعض المراجعات.



ونُصبت حواجز على الطرق منذ الساعة 8 صباحاً، ويتحقق المسؤولون مما إذا كانت جميع المنازل خالية.