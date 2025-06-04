بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟

وجاء في بيانها: "نعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد الضيف وفاءً للدماء الطاهرة وامتداداً لطريق المقاومة المستمر". وتوعدت المجموعة إسرائيل بالقتال في كل مكان، مؤكدة أنها "سيف مسلط على رقابكم".

كما أكدت المجموعة أن إطلاقها لقذائف على إسرائيل جاء ردًا على القصف الإسرائيلي المستمر، مؤكدة استمرار مقاومتها في كل شارع ومخيم من غزة إلى الضفة والقدس.

في وقت متزامن، دانت سوريا القصف الإسرائيلي على درعا، مشيرة إلى خسائر بشرية ومادية، دون تأكيد مسؤوليتها عن أي إطلاق نار باتجاه إسرائيل.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حمّل دمشق مسؤولية أي تهديد أو إطلاق نار من أراضيها، مهدداً برد قوي قريباً.