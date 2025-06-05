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عربي و دولي

على عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

2025-06-05 | 00:52
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على عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم
على عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد على صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم اليوم الخميس، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى بيوم التروية إيذانا ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.
ويمكث ضيوف الرحمن بعرفة من زوال الشمس حتى غروبها ثم يتوجهون إلى مزدلفة. ويصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة وفق السنة النبوية الشريفة.

ويقع صعيد عرفات على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي منى، ويقف الحجاج فيه حتى غروب الشمس ثم يفيضون إلى مزدلفة التي تقع على بعد نحو 9 كيلومترات.
وحسب السلطات السعودية، فإن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون حاج.
وأعلنت السلطات السعودية تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيقا بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد به وزير الحج توفيق الربيعة.
ومن بين الإجراءات: زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، وانتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.
ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بلغ عدد الحجاج العام السابق (1445هـ/2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجًّا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية، وذلك حسب تصريح لوزير الحج الذي أوضح في حزيران 2024 أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.

على عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

عربي و دولي

عرفة

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