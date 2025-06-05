"عملية خاصة".. نتنياهو: إستعدنا جثتي رهينتين من غزة (صورة)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة القوات الإسرائيلية جثتين لإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الخميس إنه تمت "استعادة الجثتين اللتين كانتا محتجزتين لدى حماس، عبر عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش في القطاع". ولفت إلى أن اسم الإسرائيليين "جودي وينشتاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز"

كما أشار إلى أنهما قتلا في السابع من أكتوبر 2023، وأدخلا إلى غزة. وختم مشددا على أن الحكومة "لن تستكين أو تهدأ حتى إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتًا".