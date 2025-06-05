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عربي و دولي

وزير الدفاع الأميركي يدعو الناتو لزيادة إنفاقه الدفاعي.. ويحدد التوقيت

2025-06-05 | 06:17
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وزير الدفاع الأميركي يدعو الناتو لزيادة إنفاقه الدفاعي.. ويحدد التوقيت
وزير الدفاع الأميركي يدعو الناتو لزيادة إنفاقه الدفاعي.. ويحدد التوقيت

قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، إنه واثق من أن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيوافقون على مطلب الرئيس، دونالد ترامب، بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مضيفا أن ذلك يجب أن يحدث بحلول قمة مزمعة في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن على دول حلف شمال الأطلسي زيادة الاستثمار في الدفاع إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستوى المستهدف الحالي البالغ 2 بالمئة.
وأوضح هيغسيث عند وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لكي تكونوا حلفا، يجب أن تكونوا أكثر من مجرد أعلام، يجب أن تكونوا تشكيلات. يجب أن تكونوا أكثر من مجرد مؤتمرات".
وأضاف هيغسيث: "نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترامب، وهو الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5 بالمئة في هذا الحلف، وهو ما نعتقد أنه سيحدث"، مضيفا "يجب أن يحدث ذلك بحلول القمة في لاهاي في وقت لاحق هذا الشهر".
وقال دبلوماسيون إن الحلفاء الأوروبيين يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي هو ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وإن إبقاء الولايات المتحدة في المشهد يعني السماح لترامب بأن يكون قادرا على إعلان الفوز بمطلبه المتمثل في نسبة 5 بالمئة خلال القمة المقرر عقدها يومي 24 و25 حزيران.
وقال مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي للصحفيين: "سيكون ذلك استثمارا إضافيا كبيرا"، وتوقع أنه في قمة لاهاي "سنقرر هدف إنفاق أعلى بكثير لجميع الدول في حلف شمال الأطلسي".
وذكرت رويترز، أن روته اقترح على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتعهد بنسبة 1.5 بالمئة إضافية للإنفاق الأوسع نطاقا المتعلق بالأمن، في محاولة لتحقيق هدف ترامب المتمثل في 5 بالمئة.
 
وزير الدفاع الأميركي يدعو الناتو لزيادة إنفاقه الدفاعي.. ويحدد التوقيت

عربي و دولي

بيت هيغسيث

أميركا

الناتو

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