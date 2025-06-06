الخارجية البلجيكية تدين الغارات الإسرائيلية على بيروت: انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيع سيارة تسلا الحمراء التي اشتراها في آذار الماضي، وسط تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة شواطئ تشيلي، بحسب ما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، مشيرًا إلى أن الهزّة وقعت على عمق 104 كيلومترات.
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية، ودعت إسرائيل إلى الانسحاب السريع من جميع الأراضي اللبنانية.