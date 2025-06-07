جثة السنوار.. هل عثرت عليها إسرائيل؟

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "الجيش عثر على جثة قد تكون لمحمد السنوار" الشقيق الأصغر ليحي السنوار.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "عثرت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جثة يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، وذلك داخل مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".



وأضافت: "تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمسلحين، وذلك في إطار عملية خاصة يجريها الجيش حاليًا في مجمع المستشفى الأوروبي".



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي اغتال قائد حماس في غزة محمد السنوار".