الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة غير قانونية وتأتي في إطار الضغوط الفاشلة وتنتهك القانون الدولي

مصادر عسكرية لـ الجديد: الجيش كشف موقعًا في الليلكي بطلب من اللجنة الدولية ولم يجد أسلحة ثم فوجئ بغارات إسرائيلية على مواقع لم يُبلّغ بها مسبقًا