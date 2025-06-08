تفاصيل عملية اغتيال السنوار.. الجيش الاسرائيلي يكشف!

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة محمد السنوار قائد حركة حماس في غزة، زاعماً "تحققه من هويتها"، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اغتياله في غارة جوية بالقطاع.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في المنطقة الجنوبية، وبعد استكمال عملية التعرف على الجثة، تأكد من العثور على جثة محمد السنوار تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".



وادعى في بيانه: "تم اغتيال السنوار مع قائد لواء رفح، محمد شبانة، في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 13 أيار 2025، أثناء تواجدهما في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض حيث تعمل قوات الجيش حاليًا".



وذكر البيان: "خلال عمليات التفتيش في الممر تحت الأرض، عُثر على أغراض تخص السنوار، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية إضافية تم تقديمها لمزيد من التحقيق خلال العملية، تم العثور على جثث إضافية، ويجري التحقيق في هوياتهم".