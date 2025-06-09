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عربي و دولي

القوات الإسرائيلية اعترضتها... "مادلين" لم تصل!

2025-06-09 | 01:05
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القوات الإسرائيلية اعترضتها... &quot;مادلين&quot; لم تصل!
القوات الإسرائيلية اعترضتها... "مادلين" لم تصل!

أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة غريتا ثونبرغ، المتجهة إلى غزة، وأن الاتصال بها قد انقطع.

نشر التحالف صورة عبر قناته في تيلغرام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، تُظهر أفراد طاقم "مادلين" جالسين داخل السفينة مرتدين سترات النجاة رافعين أيديهم. ولم يظهر في الصورة أي جنود من الجيش الإسرائيلي.

وفي منشور سابق، قال "تحالف أسطول الحرية" إن السفينة "تعرضت لهجوم في المياه الدولية".

وقال التحالف عبر تيلغرام: "طائرات رباعية المراوح تحاصر السفينة، وترشها بمادة بيضاء تشبه الطلاء. الاتصالات مشوشة، ويتم بث أصوات مزعجة عبر الراديو".

وتعهدت إسرائيل مرارًا وتكرارًا بمنع سفينة المساعدات من الوصول إلى غزة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد: "أصدرتُ تعليماتٍ لجيش الدفاع الإسرائيلي بضمان عدم وصول أسطول "مادلين" إلى غزة".

سفينة "مادلين" جزء من "تحالف أسطول الحرية"، وهي منظمة أطلقت حملة ضد الحصار الإسرائيلي على غزة وحاولت كسر الحصار بالقوارب.

القوات الإسرائيلية اعترضتها... "مادلين" لم تصل!

عربي و دولي

سفينة مادلين

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

غزة

قطاع غزة

حرب غزة

مساعدات غزة

يسرائيل كاتس

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حيا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش على سيطرته السريعة على السفينة "مادلين" ومنعها من كسر الحصار والوصول إلى شواطئ غزة.

لحظة سيطرة الجيش الإسرائيلي على "مادلين"! (فيديو)
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01:36

لحظة سيطرة الجيش الإسرائيلي على "مادلين"! (فيديو)

أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكداً انقطاع الاتصال بها.

ونُشر مقطع فيديو فجر الاثنين يُظهر أفراد طاقم السفينة جالسين داخلها، مرتدين سترات نجاة ورافعين أيديهم، في ما قيل إنها لحظات سيطرة القوات الإسرائيلية على السفينة.

شاهد الفيديو:

01:36

لحظة سيطرة الجيش الإسرائيلي على "مادلين"! (فيديو)

أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكداً انقطاع الاتصال بها.

ونُشر مقطع فيديو فجر الاثنين يُظهر أفراد طاقم السفينة جالسين داخلها، مرتدين سترات نجاة ورافعين أيديهم، في ما قيل إنها لحظات سيطرة القوات الإسرائيلية على السفينة.

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