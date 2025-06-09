القوات الإسرائيلية اعترضتها... "مادلين" لم تصل!

نشر التحالف صورة عبر قناته في تيلغرام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، تُظهر أفراد طاقم "مادلين" جالسين داخل السفينة مرتدين سترات النجاة رافعين أيديهم. ولم يظهر في الصورة أي جنود من الجيش الإسرائيلي.

وفي منشور سابق، قال "تحالف أسطول الحرية" إن السفينة "تعرضت لهجوم في المياه الدولية".

وقال التحالف عبر تيلغرام: "طائرات رباعية المراوح تحاصر السفينة، وترشها بمادة بيضاء تشبه الطلاء. الاتصالات مشوشة، ويتم بث أصوات مزعجة عبر الراديو".

وتعهدت إسرائيل مرارًا وتكرارًا بمنع سفينة المساعدات من الوصول إلى غزة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد: "أصدرتُ تعليماتٍ لجيش الدفاع الإسرائيلي بضمان عدم وصول أسطول "مادلين" إلى غزة".

سفينة "مادلين" جزء من "تحالف أسطول الحرية"، وهي منظمة أطلقت حملة ضد الحصار الإسرائيلي على غزة وحاولت كسر الحصار بالقوارب.