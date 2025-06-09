إجراءات لترامب تُشعل لوس أنجلوس.. واحتجاجات متصاعدة!

وتصاعدت التوترات بشكل كبير، حيث استخدمت قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لمحاولة تفريق الحشود والسيطرة على الوضع. وشوهدت دوريات الشرطة على ظهور الخيل بينما كان آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب لحماية المنشآت الاتحادية، بما في ذلك مركز احتجاز المهاجرين الذي شهد احتجاز عدد من الأشخاص في الأيام الماضية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصعيد إدارة ترامب حملتها الصارمة ضد الهجرة، حيث بدأ في ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين، ما أثار صدامًا سياسيًا مع الديمقراطيين الذين يديرون مدنًا كبيرة مثل لوس أنجلوس، والتي تشكل فيها الجالية اللاتينية والمهاجرون نسبة كبيرة من السكان.

وانطلقت شرارة الأحداث بعد ظهر الجمعة، عندما نفذت السلطات عمليات مداهمة واسعة في أنحاء لوس أنجلوس واعتقلت أكثر من 40 شخصًا، مما أثار اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وتحول الوضع إلى أعمال عنف مع استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ضد الحشود.